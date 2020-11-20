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Kahramanmaraş’ta şiir ve edebiyat günleri

’in düzenlediği Uluslararası Şiir ve Edebiyat günleri kapsamında etkinliğinde konuşan , “Şiir, toplumun tüm katmanlarını kapsayacak şekilde dert anlatmak için ilk başvurulan yöntemdir” ifadelerini kullandı.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 20.11.2020 21:36 ABONE OL
Kahramanmaraş’ta şiir ve edebiyat günleri

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 1. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında Yazı Atölyesi etkinliği düzenlendi. Kültür sanat dostlarının buluştuğu etkinlik, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde gerçekleşti. Şair Cengizhan Konuş ve Rashid Huseynzade'nin katıldığı etkinlikte, şiir yazmanın nedenselliği ve gerekliliği konuşuldu.

SÖZÜN EN UYUMLU HALİ

Etkinlikte şiir ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Şair Cengizhan Konuş; "Şairler, yazma eylemlerini ilhamla gerçekleştirir. İlham bir ihsandır, vahye ancak peygamberler mazhar olur. Önce söz vardı… Allah Adem'e (A.S) önce isimleri saydırmıştı. Bu bakımdan sözün en uyumlu hali şiir, toplumun tüm katmanlarını kapsayacak şekilde dert anlatmak için ilk başvurulan yöntem olmuştur" diye konuştu.

İLHAM BİR NİMETTİR

Şair Rashid Huseynzade ise şiir yazmanın nedenselliği üzerine değerlendirmelerde bulundu, "Para kazanmak ya da ün sahibi olmak için şiir yazılmaz benim zannımca. Şiir kendiliğinden meydana gelip, bir kaygıyla yazıldığında o zaman tat alınır hale gelir. Aksi takdirde kuru bir ekmek kavgası olacaktır. İşte Fuzuli, Yunus Emre gibi tarihi şahsiyetlerimiz ortada. Onlar maddi bir takım endişelerle değil, bahsedildiği gibi ilhamla yazmışlar. O rahmani nimete muhatap olmuşlar" dedi.

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Kahramanmaraş’ta şiir ve edebiyat günleri
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