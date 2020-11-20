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‘te bir köy karantinaya alındı

'te merkeze bağlı Sipahiler köyü, 14 gün süreli karantinaya alındı. kurulunda yapılan açıklamaya göre; bağlı Sipahiler köyünde birden fazla korona virüs vakası olması nedeniyle   2020  saat 18.00 dan itibaren   2020 saat 18.00 a kadar 14 gün süreli karantinaya alınmıştır.”denildi.

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Giriş Tarihi: 21.11.2020 01:44 Son Güncelleme: 21.11.2020 01:44 ABONE OL
Karabük ‘te bir köy karantinaya alındı

Karabük Merkeze bağlı Sipahiler köyü 14 gün süreli karantinaya alındı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Karabük Valiliği İl Hıfzıssıhha kurulunda yapılan açıklamaya göre; İl Merkezine bağlı Sipahiler köyünde birden fazla korona virüs vakası olması nedeniyle 20 Kasım 2020 saat 18.00 dan itibaren 04 Aralık 2020 saat 18.00 a kadar 14 gün süreli karantinaya alınmıştır."denildi.

KÖYE GİRİŞ VE ÇIKIŞ YASAK

Köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, köyde oturan kişilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanacak

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Karabük ‘te bir köy karantinaya alındı
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