Karabük ‘te bir köy karantinaya alındı

Karabük Merkeze bağlı Sipahiler köyü 14 gün süreli karantinaya alındı.

AÇIKLAMA YAPILDI



Karabük Valiliği İl Hıfzıssıhha kurulunda yapılan açıklamaya göre; İl Merkezine bağlı Sipahiler köyünde birden fazla korona virüs vakası olması nedeniyle 20 Kasım 2020 saat 18.00 dan itibaren 04 Aralık 2020 saat 18.00 a kadar 14 gün süreli karantinaya alınmıştır."denildi.

KÖYE GİRİŞ VE ÇIKIŞ YASAK



Köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, köyde oturan kişilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanacak