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'de öğretmeni bıçaklayarak öldüren öğrenciye 22 yıl hapis

’nin Gebze ilçesinde okulda müdür başyardımcısı ’yu bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi F.Ç., yargılandığı davada 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 12:48 ABONE OL
Kocaeli'de öğretmeni bıçaklayarak öldüren öğrenciye 22 yıl hapis

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2019 yılı Nisan ayında Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Necmettin Kuyucu'yu odasında bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki F.Ç.'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına cinayet zanlısı F.Ç, SEGBİS sistemiyle katıldı. Duruşmaya öldürülen öğretmenin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Davada son savunmasını yapan F.Ç., çok pişman olduğunu ve olayı istemeyerek gerçekleştirdiğini söyleyerek özür diledi. Savunmanın ardından mahkeme F.Ç.'nin 22 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, cezada indirim uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi.

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Kocaeli'de öğretmeni bıçaklayarak öldüren öğrenciye 22 yıl hapis
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