Kocaeli’nde ki en pahalı seyahat!

Kocaeli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Covid-19 salgınla mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların 16.00-20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklanmıştı. Bugün İzmit 1 Mart Vapur İskelesinden kalkan 17.50 vapuruna binmek isteyen 65 yaş üstü bir vatandaş, iskelede bulunan güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı. Uyarılara aldırış etmeyen vatandaş kaçak olarak vapura bindi. Olay sonrası güvenlik görevlileri tarafından iskeleye polis ekipleri çağırıldı. Vapurun kalkışı yaklaşık 20 dakika aksarken, yolcular duruma isyan etti.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE HAKARET ETTİ

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda vapura binemeyeceği konusunda kendisini uyaran iskeledeki güvenlik görevlileriyle uzun süre tartışan 65 yaş üstü vatandaş tartışmanın büyümesi üzerine güvenlik görevlilerine hakaret etmeye başladı. Vapuru bekleyen yolcularında rahatsız olduğu olay sonrası kaçak olarak vapura binmeyi başaran 65 yaş üstü vatandaş için polis ekiplerine haber verildi.

900 LİRA PARA CEZA KESİLDİ YİNE İNMEDİ

Yapılan şikâyet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 65 yaş üstü vatandaşa vapurdan inmesi için uyarıda bulundu. Yapılan tüm uyarılara aldırış etmeyen vatandaşa 900 lira para cezası kesildi. Kesilen para cezası sonrasınd daa vapurdan inmeyen yaşlı adam vapurla seyahat etmeyi başardı.

YOLCULARDAN TEK TEK ÖZÜR DİLEDi

İzmit'ten kalkan ve Gölcük, Değirmendere ardından da Karamürsele giden vapurun kalkmasını yaklaşık 20 dakika geciktiren 65 yaş üstü vatandaş daha sonra ise tüm yolculardan gecikmeye neden olduğu için özür dileyip helallik istedi.