Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Konyaaltı sahilinde altın sezonu açıldı

Konyaaltı sahilinde altın sezonu açıldı

Her yıl milyonlarla yerli ve yabancı turisti ağırlayan 'nın Konyaaltı sahilinde altın sezonu açıldı. İlk yağmurun ardından sahile gelen vatandaşlar dedektör ile altın arama geleneğini sürdürdü.

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 20.11.2020 15:32 ABONE OL
Konyaaltı sahilinde altın sezonu açıldı

Her yıl milyonlarla yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya'nın Konyaaltı sahilinde altın sezonu açıldı. İlk yağmurun ardından sahile gelen vatandaşlar dedektör ile altın arama geleneğini sürdürdü.

"SABAH ERKEN GELİYORLAR"

Dalgaların kıyıya vurmaya başlaması ile birlikte altın avcıları alarma geçti. Sağanak yağmura rağmen sabahın erken saatinden itibaren dedektörlerle sahile gelen altın arayıcıları yazın tatilcilerin düşürdüğü ve denizin kaptığı kolye, yüzük, bilezik gibi altın takıları kumsalda arıyor. Denizin geri getirdiği değerli eşyaları kıyıda bekleyen altın arayıcıları, metalleri dedektörlerle tespit ediyor.

Kıyıda altın arayanlardan Ali Özyurt, bazen küçümsenmeyecek miktarda altın bulduklarını belirterek, "Bazen bolca bozuk para buluyoruz. Bazen de alyans yüzükler ve küçük altın takılar buluyoruz. Bir kolye bile bulsak bize yetiyor" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Konyaaltı sahilinde altın sezonu açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA