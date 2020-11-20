Her yıl milyonlarla yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya'nın Konyaaltı sahilinde altın sezonu açıldı. İlk yağmurun ardından sahile gelen vatandaşlar dedektör ile altın arama geleneğini sürdürdü.

"SABAH ERKEN GELİYORLAR"

Dalgaların kıyıya vurmaya başlaması ile birlikte altın avcıları alarma geçti. Sağanak yağmura rağmen sabahın erken saatinden itibaren dedektörlerle sahile gelen altın arayıcıları yazın tatilcilerin düşürdüğü ve denizin kaptığı kolye, yüzük, bilezik gibi altın takıları kumsalda arıyor. Denizin geri getirdiği değerli eşyaları kıyıda bekleyen altın arayıcıları, metalleri dedektörlerle tespit ediyor.

Kıyıda altın arayanlardan Ali Özyurt, bazen küçümsenmeyecek miktarda altın bulduklarını belirterek, "Bazen bolca bozuk para buluyoruz. Bazen de alyans yüzükler ve küçük altın takılar buluyoruz. Bir kolye bile bulsak bize yetiyor" dedi.