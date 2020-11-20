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'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 159 kişiye ceza kesildi

'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 159 kişiye ceza kesildi.

AA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 13:57 Son Güncelleme: 20.11.2020 13:58 ABONE OL
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 159 kişiye ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği cadde, meydan ve mekanlardaki denetimleri devam ediyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, kontrolleri sırasında vatandaşlara maskenin düzgün takılması, sosyal mesafe kuralına uyulması ve kalabalık alanlarda sigara içme kısıtlaması konularında uyarılarda bulunuyor.

Ekiplerce hafta içinde kent genelinde yapılan denetimlerde, ikazlara rağmen maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 159 kişiye cezai işlem uygulandığı belirtildi.

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Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 159 kişiye ceza kesildi
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