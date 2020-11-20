Koronavirüse yenik düşen hemşire Emine Ezen, son yolculuğuna uğurlandı

'HERKESİN TEDBİRLİ DAVRANMASINI İSTİYORUZ'

Törende açıklama yaparak uyarılarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Üzücü bir gün. Az önce bir sağlık şehidini daha uğurladık. Süreç hepimizden daha fazla sağlık çalışanlarını zorluyor. Sağlık şehitleri ordumuza bir arkadaşımız daha katıldı. Genç bir arkadaşımızdı ve maalesef kaybettik. Bu yüzden herkese hatırlatmakta fayda görüyorum. Lütfen kendinizi koruyun, mesafe ve hijyen kurallarını olmazsa olmaz kabul edin, kalabalık ortamlardan zaruri olmadıkça bulunmayın, toplu taşıma araçlarında ve pazar yerlerinde kontrolsüz bir şekilde bulunmayın. Bir can, bizden de canlar götürüyor. Bütün insanlar bizim için kıymetli. Bu yüzden herkesin kendi önlemine, mesafesine, korumasına dikkat etmesini istiyoruz. Ne Emine hemşire gibi sağlık personellerini ne de vatandaşımızı bu virüse kurban vermek istemiyoruz. Herkesin tedbirli davranmasını istiyoruz" dedi.