Koronavirüsten ölen 14 yaşındaki çocukla ilgili gerçek ortaya çıktı

'BABA BENİ KURTAR, ÖLÜYORUM DEDİ'

Mehmet Ali'nin küçük yaşlarda prize madde soktuğu sırada elektrik çarpması sonucu kalp ritminin bozulduğunu ve tedavi gördüğünü kaydeden baba Dın, "Çarşamba günü bir anda fenalaşınca yeniden hastaneye gittik. Oğlum, 'Baba beni kurtar. Ölüyorum' dedi. Evraklarını düzenlemek için dışarı çıktım. Döndüğümde kalp masajı yapıyorlardı. Kurtarılamadı. Sağlıklı olan tek çocuğum Mehmet Ali idi. Annesine o bakıyordu. Kardeşlerine de o bakacaktı. Hayali çiftçilik yapmaktı. Benim ya da eşimin başına bir şey gelirse engelli kızlarıma kim bakacak. Mahvoldum, bittim. O benim canım, ciğerimdi" diye konuştu.