Kuyumcuyu vurup 120 bin lira gasp ettiler! Çaldıklarını sigara kutusuna saklamışlar

İstanbul Sancaktepe'de bulunan bir kuyumcu dükkanında, susturucu silah kullanarak iş yeri sahibini yaralayan ve 120 bin liralık soygun yapan şüpheliler, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından Çekmeköy'de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler soygunda kullandıkları motosikletin ise çalıntı olduğu ortaya çıktı. Hırsızları çaldıkları altınları sigara paketlerine sakladıkları, kiraladıkları aracın parasını altın bozdurup ödedikleri ve polise yakalanmadan hemen önce ormana ellerindeki bir miktar altını attıkları öğrenildi.



İstanbul Sancaktepe'de bir kuyumcu dükkanında silahlı soygun gerçekleştiren ve iş yeri sahibini yaralayan Rafettin A. (45) ve Özay E. (30) ile kaçmalarına yardım eden ortakları Özel E. (35) ve Ali M. (32), adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.



İŞ YERİ SAHİBİNE ATEŞ AÇTILAR



Sancaktepe İnönü Mahallesi'nde 12 Kasım günü sabah saatlerinde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti. Rafettin A. ve Özay E., kullandıkları motosikleti park ederek kuyumcu dükkanına girdi. Şüpheliler, o sırada dükkan içerisinde bulunan iş yeri sahibi U. K.'ya (28) tabancayla ateş açtı. İş yeri sahibi U. K.'yı kolundan vurarak yaralayan Rafettin A. ve Özay E., tezgahta bulunan 120 bin lira değerindeki bileziklere yöneldi. İstediklerini alan şüpheliler, kısa süre içerisinde motosikletlerine binip olay yerinden uzaklaştı. Yaşananların ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri bölgede bulunan kamera kayıtlarını incelemeye aldı.





SUSTURUCULU SİLAH KULLANMIŞLAR



Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Raffetin A. ve Özay E.'nin soygun sırasında kullandığı silahı ele geçirdi. Ömerli'de boş bir arazide bulunan silahın üzerinde susturucu takılı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin; gerçekleştirdikleri silahlı soygunda susturucu kullandıkları ve bu sayede de olay anında fazla dikkat çekmedikleri öğrenildi.



ÇALINTI MOTOSİKLETLE SOYGUN YAPMIŞLAR



Ömerli'de boş bir arazide şüphelilere ait bir silahın bulunmasının ardından arama çalışmalarını genişleten Gasp Büro Amirliği ekipleri, bu seferde soygunda kullanılan motosiklete ulaştı. Ekiplerin motosiklet üzerinde gerçekleştirmiş olduğu incelemelerin ardından motosikletin şasi numarasının kazınmış olduğu ortaya çıktı.



ARAÇ DEĞİŞTİRİRKEN YAKAYI ELE VERDİLER



Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ve şüphelileri teknik takibe alan polis ekipleri; soygunu gerçekleştiren Rafettin A. ve Özay E.'nin olayın ardından kullandığı motosikleti bir kenara bıraktıkları ve kendilerini almaya gelen diğer şüphelilerin araçlarına bindiğini tespit etti. Araç değiştirme anına dair kamera kayıtlarına ulaşan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti.



4 KİŞİYE GÖZALTI



Kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, 16 Kasım'da bir operasyon düzenledi. Raffetin A., Özay E. ve kendilerini arabayla almaya gelen Özel E. ile Ali M., Çekmeköy'de bulunan adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 Şüpheli tutuklandı.