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Levyeli saldırgan tutuklandı

’da kendisine selektör yaptığı gerekçesiyle karayolunun üzerinde durup, sürücüye levye ile saldıran şüpheli Arif Nafiz Temiz çıkarıldığı mahkemece ‘mala zarar verme ve kara aracını alıkoyma’ suçlarından tutuklandı.

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Giriş Tarihi: 20.11.2020 16:24 ABONE OL
Levyeli saldırgan tutuklandı

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde sabah saatlerinde bir kişiye selektör yaptığı gerekçesiyle bir kişiye levyeyle saldıran şüpheli, tutuklandı.

Ankara Caddesi üzerinde Osman Karaca, otomobiliyle sol şeritte ilerlediği sırada selektör yaparak, önünde ilerleyen 42 P 4242 plakalı aracın sürücüsünden yol istedi. Öndeki otomobilin sürücüsü de camdan elini uzatıp, çeşitli hareketler yaptı. Hızla akan trafikte aracıyla bir süre zikzak yapan sürücü, daha sonra yolun ortasında durdu. Osman Karaca'nın yanına gelerek önce küfretti, ardından da aracından aldığı levyeye benzer bir cisimle araca zarar verdi. Osman Karaca ise 'İleride polis var' diyerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

TUTUKLANDI

Osman Karaca, araç kamerasının kaydettiği görüntülerle polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Bunun üzerine sürücü Arif Nafiz Temiz gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Temiz, çıkarıldığı mahkemece 'mala zarar verme ve kara aracını alıkoyma' suçlarından tutuklandı.

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Levyeli saldırgan tutuklandı
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