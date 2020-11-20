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Maket trafik polisine pompalı tüfekle ateş açtılar

’in Anamur ilçesinde yol kenarına yerleştirilen maket trafik polisi ve aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar, zarar verdikleri maket polise, kırmızı kalemle sakal ve bıyık çizdi.

DHA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 16:57 ABONE OL
Maket trafik polisine pompalı tüfekle ateş açtılar

Mersin- Antalya karayolunda Pullu virajı mevkisine uyarı amaçlı yerleştirilen maket trafik polisi ve aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

SAKAL BIYIK ÇİZDİLER

Saldırganlar, zarar verdikleri maket polise kırmızı kalemle sakal ve bıyık çizdi.

BOŞ KOVANLAR BULUNDU

Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine maketin çevresinde inceleme yaptı. Ekipler, yerde 4 boş kovan buldu.

SÖKÜLDÜ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sökülen maketin yerine yenisinin yerleştirileceği öğrenildi.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Çevredeki vatandaşlar da saldırganlara tepki gösterdi.

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Maket trafik polisine pompalı tüfekle ateş açtılar
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