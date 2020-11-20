Maket trafik polisine pompalı tüfekle ateş açtılar

Mersin- Antalya karayolunda Pullu virajı mevkisine uyarı amaçlı yerleştirilen maket trafik polisi ve aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.
SAKAL BIYIK ÇİZDİLER
Saldırganlar, zarar verdikleri maket polise kırmızı kalemle sakal ve bıyık çizdi.
BOŞ KOVANLAR BULUNDU
Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine maketin çevresinde inceleme yaptı. Ekipler, yerde 4 boş kovan buldu.
SÖKÜLDÜ
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sökülen maketin yerine yenisinin yerleştirileceği öğrenildi.
VATANDAŞ TEPKİLİ
Çevredeki vatandaşlar da saldırganlara tepki gösterdi.