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’da korkutan ! ve çevre illerde hissedildi! AFAD geçti

AFAD tarafından geçilen bilgisine göre, bölgesinde sabah saatler 07.20’yi gösterdiğinde meydana geldi. Bölgede hissedilen deprem sabah saatlerinde vatandaşların ‘deprem mi oldu, nerede, saat kaçta oldu’ aratmasını gerçekleştirmelerine neden oldu. İşte yerin 4.7 km altında gerçekleştiği belirtilen deprem ile ilgili detaylar;

Giriş Tarihi: 20.11.2020 07:47 ABONE OL
Marmara’da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde hissedildi! AFAD son dakika geçti

'da korkutan ! AFAD tarafından alınan son verilere göre Marmara Denizi'nde saatler 07.20'yi gösterdiğinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Sabah saatlerinde yaşanan sarsıntı vatandaşların ufak çaplı panik yapmalarına neden oldu. Yerin 4.7 km derinliğinde gerçekleştiği belirtilen sarsıntı, Yalova ile Bursa arasında yaşandı. İşte Marmara'da yaşanan depreme ilişkin detaylar;

MARMARA'DA KORKUTAN DEPREM! AFAD SON DAKİKA GEÇTİ

AFAD bugün Marmara bölgesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. İşte Marmara depremine ilişkin detaylar;

Marmara’da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde hissedildi! AFAD son dakika geçti
Marmara’da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde hissedildi! AFAD son dakika geçti

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Marmara’da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde hissedildi! AFAD son dakika geçti
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