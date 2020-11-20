Marmara’da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde hissedildi! AFAD son dakika geçti

Marmara'da korkutan deprem! AFAD tarafından alınan son verilere göre Marmara Denizi'nde saatler 07.20'yi gösterdiğinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Sabah saatlerinde yaşanan sarsıntı vatandaşların ufak çaplı panik yapmalarına neden oldu. Yerin 4.7 km derinliğinde gerçekleştiği belirtilen sarsıntı, Yalova ile Bursa arasında yaşandı. İşte Marmara'da yaşanan depreme ilişkin detaylar;
AFAD bugün Marmara bölgesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. İşte Marmara depremine ilişkin detaylar;
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 20, 2020
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) https://t.co/x7kQxSRcB6
20.11.2020, 07:20:41 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 4.7 km#Kandilli
.