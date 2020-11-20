Metrobüste tacize 6 yıl hapis

İstanbul'daCevizlibağ'dan Avcılar yönüne giden metrobüste geçtiğimiz 23 Nisan'da N.C. isimli bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Fatih Ö., 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Küçükçekmece 20. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın işlediği suçtan pişman olduğuna dair bir tavrının bulunmadığını göz önüne alarak cezada indirim uygulamadı. Duruşmanın ardından, açıklama yapan müşteki N.C., "Bir erkek nasılsa ceza almam diye düşünüp de birilerini taciz etmeye kalkarsa aklına bu cezalar gelmeli" dedi.