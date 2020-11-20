Motosiklet tamir ederken iş yeri bir anda alev aldı

Zonguldak'ın ilçelerinden Çaycuma'ya bağlı Yeni Mahalle'de motosiklet tamiri yapılan iş yerinde kaynak ateşinin benzin deposuna sıçraması nedeniyle yangın çıktı.

İşyeri sahibi Nuri Temelkuran, kendini iş yerinde bulunan tuvalete kapatarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek dumandan etkilenen vatandaşı iş yerinden çıkardı. Sağlık ekipleri ilk yaptıkları müdahalenin ardından Temelkuran'ı hastaneye kaldırdı.

Temelkuran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.