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'den son dakika: ertelendi mi, sevkler ne zaman yapılacak? celbi ne zamana ertelendi?

tarafından gelen son dakika açıklaması ile beraber vatani görevini yerine getirecek olan vatandaşlarla ilgili erteleme olduğu bildirildi. Yapılan açıklama ile beraber binlerce genç, celbi ne zamana ertelendi? Sorusuna yanıt aramaya başladı. 23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi olan yükümlüler Aralık ayında belirlenen tarihte görev yerlerine gidecek. Peki, ertelendi mi, sevkler ne zaman yapılacak? Askerlik Kasım celbi ne zamana ertelendi? İşte konuya ilişkin gelen son dakika açıklamasının detayları…

Giriş Tarihi: 20.11.2020 16:32 Son Güncelleme: 20.11.2020 16:37 ABONE OL
MSB'den son dakika: Bedelli askerlikler ertelendi mi, sevkler ne zaman yapılacak? Askerlik Kasım celbi ne zamana ertelendi?

Askerlik kasım celbi erteleme haberinin MSB tarafından son dakika olarak duyurulmasının ardından vatandaşlar konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. İlk olarak 22-24 Kasım tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevk tarihlerinin ertelendiği ve Aralık ayında gerçekleşeceği bildirildi. Peki, Bedelli askerlikler ertelendi mi? Askerlik Kasım celbi ne zamana ertelendi? İşte konuya ilişkin gelen son dakika açıklamasının detayları…

ASKERLİK KASIM CELBİ NE ZAMANA ERTELENDİ, SEVKLER NE ZAMAN YAPILACAK? BEDELLİ ASKERLİKLER ERTELENDİ Mİ?

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada askerlik görevini yapmak üzere 23-24 Kasım tarihlerinde sevkleri gerçekleşecek olan vatandaşların sevk tarihlerinin ertelendiğini bildirdi. Asal.mbs.gov.tr sitesine yapılan bu açıklama sonrasında yoğunluk nedeniyle erişim problemi yaşandı…

ASKERLİK KASIM CELBİ NE ZAMANA ERTELENDİ?

MSB tarafından gelen son dakika açıklaması şöyle;

"Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir"

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MSB'den son dakika: Bedelli askerlikler ertelendi mi, sevkler ne zaman yapılacak? Askerlik Kasım celbi ne zamana ertelendi?
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