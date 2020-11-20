Muğla’nın bitkisel zenginliğine safran da eklendi

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Muğla'nın bitkisel zenginliğinin safranla katlandığını kaydetti. Yaklaşık 160 bin çiçekten ancak 1 kilogram civarında kuru safran elde edilebildiğini belirten Saylak; "Safran ekonomik değeri çok yüksek bir ürün. Coğrafi konumu nedeniyle Muğla safran üretimine çok uygun. Önümüzdeki süreçte safran üretimi çiftçilerimize tavsiye edilecek bir ürün" dedi.

Seydikemer'de bir tarlada safran üretiminin başarılı olduğuna işaret eden Saylak, firmanın 2016 yılında 400 metrekare alanda 50 kilo safran soğanıyla üretime başladığını söyledi. Saylak, "Bu yıl üretimini 700 kilogram soğan ile 6 dekara çıkardı. Firma yetkilileri safranın 300 rakımlı arazilerde verimin çok iyi olduğunu, ürünlerini toptan ve perakende olarak sattıklarını ve üretim alanlarını önümüzdeki yıllarda daha da arttırmayı planladıklarını söylediler. Bu bizim içinde bir üretim örneği oluşturuyor. Bölgede alternatif ürünlere ihtiyaç duyan çiftçilerimize ekonomik geliri yüksek safran üretimini tavsiye ediyoruz. Tıbbi ve Aromatik bir bitki olan safran, antioksidan, hücre yenileme ve vücut direnci yükseltme özelliği ile gıda, ilaç ve kozmetik sektöründe, kendi ağırlığının 100 bin katını boyama özelliğiyle de boya sektöründe yüksek talep gören önemli bir ürün. Safranın ekonomik değerinin çok yüksek olması ve dünyadaki talebin fazla oluşu, safran tarımını önemli duruma getiriyor. Geçmişte geniş alanlarda safran yetiştirilirken, safran tarımının tekrar canlandırılması ve çiftçilerin desteklenmesi, ülkemiz ekonomisi için de büyük kazanç sağlayacak" diye konuştu.

Türkiye'nin safran ihtiyacının yüzde 70'ni ithal ettiğini, çiftçilerin kırsal bölgelerde 500 metrekare ya da bir dekarda safran üretimi yapabileceklerini ifade eden Saylak, safranın 300 ila 1200 rakımda susuz yetişebilen bir ürün olduğunu sözlerine ekledi.

SAFRAN NEDİR?

Safran (Crocos Savitus) çok eski çağlardan beri çiçek tepecikleri, baharat ve gıda boyası olarak kullanılan çok yıllık, soğanlı kültür bitkisi olarak biliniyor. Anayurdu Akdeniz ve İran olan safranın iklim isteği asmayla benzerlik gösterir ve rüzgâra karşı korunmuş güney yamaçlarda iyi yetişiyor. Safran kumlu, gevşek, taşsız ve iyi drenajlı toprakları seviyor. Ortalama 20-25 cm'e kadar boylanabilen safran bitkisi Ağustos- Eylül aylarında, dönüme 100-300 kg arasında soğan şeklinde ekildikten sonra Ekim ayı sonunda huni biçiminde mor çiçekler açıyor. Çiçeklerin tam ortasında üç parçalı, kırmızımsı turuncu tepecikler (dişi organ) yer alıyor. Çiçekler açtıktan sonra sabah erken saatlerde tepecikler tek tek elle toplanıp kurutuluyor. 160 bin çiçekten 1 kg civarında ürün elde edilebilen safranın kilogramının bu yıl 40-50 bin liradan satılması bekleniyor.