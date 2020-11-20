2020 Muhteşem Cuma indirimleri ne zaman? Efsane (Muhteşem) Cuma Kasım ayı indirimleri ne zaman ve ayın kaçında yapılacak?

Muhteşem Cuma adıyla da bilinen her yıl Kasım ayında neredeyse tüm dünyada gerçekleştirilen indirim günleri için araştırmalar son günlerde hız kazandı. Kasım ayının son günlerine yaklaşılmasıyla beraber büyük markalarında da aralarında bulunduğu indirimlerin ne zaman yapılacağı gibi detaylar merak konusu haline geliyor. Peki, Muhteşem Cuma indirimleri ne zaman? Efsane Cuma indirimleri ayın kaçında? İşte Kasım ayı indirim günlerine ilişkin detaylar…

MUHTEŞEM CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN? EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ AYIN KAÇINDA GERÇEKLEŞECEK?

Alışveriş tutkunlarının iple çektiği Muhteşem Cuma indirimleri için geri sayım başladı. Efsane kampanyaların gerçekleştiği Kasım ayı indirim günlerinde dünyaca ünlü markalar dahil birçok mağazada büyük indirimler gerçekleştiriliyor. Özellikle teknolojik ürünlerdeki fırsatlar vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yerini alırken Kasım ayının sonunda gerçekleşen bu indirimlerin tarihleri araştırma konusu haline geldi…