Öldürüp avluya gömdüler

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 ay önce ortadan kaybolan ve ailesi tarafından polise kayıp başvurusu yapılan 30 yaşındaki Mehmet Yalnız'ın bulunması için özel ekip oluşturuldu. Yalnız'ın gittiği yerler ve şehir merkezinde detaylı bir araştırma başlatan ekip, kayıp adamın son olarak Şahinbey mahallesindeki bir eve girdiğini belirledi.







Savcılıktan alınan izinle evde yapılan arama sırasında evin merdiven altında yeni dökülmüş betonu fark eden polisler, kazı yapılması için belediyeden destek istedi. Nizip Belediyesi görevlileri tarafından yapılan kazıda Mehmet Yalnız'ın cansız bedeni bulundu.







Olay yeri incelemesinin ardından Mehmet Yalnız'ın cesedi otopsi için Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili olarak ev sahibi Eyüp S. gözaltına alındı. Yalnız'ın arkadaşı olduğu ifade edilen ve sorguya alınan Eyüp S.'nin cinayeti kabul etmediği öğrenildi.