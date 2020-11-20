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Ölen köpeğine kampüste yaptırdı

kampüsünde yapılan görenleri şaşkına çeviriyor. Üniversite öğrencisi Özgür Turhal, iki yıl boyunca yanından ayırmadığı Robin isimli köpeği trafik kazasında ölünce "can dostumu kaybettim" diyerek üniversite yönetiminden izin istedi. İşte ondan sonra yaşananlar...

DHA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 16:30 Son Güncelleme: 20.11.2020 16:37 ABONE OL
Ölen köpeğine kampüste mezar yaptırdı

Gaziantep Üniversitesi öğrencisi Özgür Turhal, kaza sonucu ölen köpeğine kampüste mezar yaptırdı.

Mühendislik Fakültesi öğrencisi Özgür Tural, 2 yıl boyunca beslediği ve trafik kazası sonucu ölen Robin isimli köpeğini, üniversite yönetiminin izniyle kampüse yaptırdığı mezara gömdü.

Mezar taşına, köpeğinin isminin yanı sıra doğum ve ölüm tarihlerini de yazdıran Tural, "Can dostumu kaybettiğim için çok üzgünüm" dedi.

Üniversite öğrencisi ölen köpeğine kampüste mezar yaptı | Video

Gaziantep Üniversitesi'nin köpeğiyle ilgili kendisine gösterdiği hassasiyete teşekkür eden Tural, "Üniversitemizin hassasiyet göstererek, yasıma ortak olmasına ve bir hatıra olarak can dostumun mezarını oluşturmama katkıda bulunmasına minnettarım" diye konuştu.

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Ölen köpeğine kampüste mezar yaptırdı
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