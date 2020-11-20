Ölen köpeğine kampüste mezar yaptırdı

Gaziantep Üniversitesi'nin köpeğiyle ilgili kendisine gösterdiği hassasiyete teşekkür eden Tural, "Üniversitemizin hassasiyet göstererek, yasıma ortak olmasına ve bir hatıra olarak can dostumun mezarını oluşturmama katkıda bulunmasına minnettarım" diye konuştu.