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Haftalık olarak her Pazartesi ve Cuma günü İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında aracılığıyla MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen ve şans oyunu severlerin merak ve heyecan duygularıyla beklediği MPİ 20 Kasım 2020 (bugün) canlı çekilişle belli oldu. Milli Piyango Online üzerinden online kupon dolduran ve şanslı numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiye kazanmak isteyen şans oyunu severler kazandıran numaraları öğrenmek adına MPİ 20 Kasım On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. 20 Kasım MPİ On Numara çekiliş sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama motorunu burada bulabilir, şanslı numaralarla sorgulama yaparak biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 20.11.2020 20:48 Son Güncelleme: 20.11.2020 20:49 ABONE OL
On Numara Sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 20 Kasım On Numara çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama motoru BURADA!

İdaresi'nin (MPİ), Sisal Şans ile ortaklık kurması sonrasından tamamen yenilenen ve hafta içerisindeki çekiliş sayısı 1'den 2'ye (Pazartesi, Cuma) çıkarılan MPİ , şans oyunu severlerce merak ediliyor. bünyesinde yer alan MP TV canlı yayınıyla şanslı numaraları bugün (20 Kasım 2020 Cuma) belirlenen oyun için kupon dolduran ve kazandıran numaraları doğru tahminle büyük ikramiyeyi kazanmak isteyerek şanslı numaralar bilgisi için On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango Online ile - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını bu başlık altında bulabilir ve kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz...

ON NUMARA SONUÇLARI (20 KASIM 2020 CUMA)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında bugün (20 Kasım 2020 Cuma) MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenecek olan MPİ 20 Kasım On Numara sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

On Numara Sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 20 Kasım On Numara çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama motoru BURADA!

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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
On Numara Sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 20 Kasım On Numara çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama motoru BURADA!

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
On Numara Sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 20 Kasım On Numara çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama motoru BURADA!

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
On Numara Sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 20 Kasım On Numara çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama motoru BURADA!
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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On Numara Sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 20 Kasım On Numara çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama motoru BURADA!
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