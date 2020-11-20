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Onlar şimdi çok mutlu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 20.11.2020 ABONE OL
Onlar şimdi çok mutlu
Adana'da çadırda yaşayarak yaşamlarını sürdüren tarım işçileri ile çocukları, polisin getirdiği baza ve yataklara kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Anne ve babalarıyla birlikte yere serilen yatakta yatan çocuklar, ilk kez rahat uyumanın tadını çıkardı. Yatakların üzerinde zıplayan çocukların sevinçleri görülmeye değerdi. Aileler de "Allah devletimizden razı olsun. Bu kış günü yerde yatıyorduk" dedi. Emniyet Müdürü Doğan İnci, polisevinde fazla kullanılmayan yataklar ile bazaların çadırda yaşayan tarım işçilerine götürülmesi talimatını vermiş, Seyhan ilçesi Zeytinli mahallesinde çadırlarda yaşayan işçilere 70 baza ve yatak götürülmüştü.
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Onlar şimdi çok mutlu
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