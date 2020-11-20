Palandöken beyaza büründü

Erzurum'da bulunan Palandöken Kayak Merkezi, beyaza büründü.

Geçtiğimiz günlerde yağan karla birlikte 3176 metre yükseklikteki zirvesi beyaz örtüyle kaplanan Palandöken Dağı'nda, bu sabah yine kar etkili oldu. Sabah erken saatlerde başlayan, zaman zaman tipi halinde devam eden kar yağışıyla Palandöken Dağı beyaza büründü. Kar yağışı, bölgede aralık ayında kayak sezonunu açmayı planlayan otel işletmecilerinin de yüzünü güldürdü.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı etkiliyor. Sabah saatlerinde Erzincan-Sivas karayolundaki 2 bin rakımlı Sakaltutan Geçidi'nde kar yağışı ve tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Birçok sürücü, kayganlaşan yolda ilerlemeyince araçlarını yol kenarına park edip saatlerce beklemek zorunda kaldı. Yolda kalan bazı araçlar ise trafik akışını engellememesi için karayolları ekipleri tarafından çekildi. Kar ve buzlanma nedeniyle birçok trafik kazası meydana geldi. AFAD ve 112 ekiplerinin müdahale ettiği kazada 3 kişi yaralandı. Karayolları ekipleri, kar küreyiciler ile yolları kardan temizleyip tuzlama çalışması yaparak trafiğe açık tutmaya çalışıyor.