Pandemi sürecinde 15 bin işletme denetlendi

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi pandemi süreci nedeniyle ilçe merkezinde, Zabıta ve Ruhsat Müdürlüğüne bağlı 25 personel ile semt pazarları, Alışveriş merkezleri, Market, kafeterya, pastane ve restoranlarda denetim yaptı.

Denetimlerde iş yerlerinin temizliği ile ürünlerin satışa uygun olup olmadığı, masa ve sandalyelerin sosyal mesafe düzeni kontrol ediliyor. Ekipler pandemi sürecinde ilçe merkezindeki 15 bin işletme denetim yapıldı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, pandemi sürecinde sıkı denetimler yaptıklarını, esnaflara pandemi kurallarına uyması için uyarılarda bulunduklarını anlatarak, "Koronavirüs denetimleri kapsamında çalışmalarımızı yapıyoruz. Ekiplerimiz şu anda kafelerde, restoranlara ve bu şekilde tüketim yapılan yerlerde denetimler gerçekleşiyor. Şu ana kadar yapmış olduğumuz denetimlerde toplam 15 bin iş yerini denetledik. Bizim amacımız farkındalık oluşturmak. Hem esnafın hem tüketicinin sağlıklı şekilde kurallara uymasını sağlamak. Bizim asıl amacımız cezadan daha çok bilgi vererek, esnafımızın daha hijyenik bir ortam sağlaması" şeklinde konuştu.