Barajın suyu çekilince eski minare gün yüzüne çıktı

Kente yaklaşık 40 kilometre uzaktaki Porsuk Barajı havzasında bulunan, yaklaşık 100 haneden oluşan Eski İncesu köyü, yaşanan selin ardından 1974'te baraj alanının genişletilmesi üzerine istimlak edilerek başka yere nakledildi.

Köyde yaşayanların bir kısmı, şehir merkezindeki Ertuğrulgazi Mahallesi'ne, bir kısmı da Yeni İncesu köyüne taşındı.

Bugün 5 ailenin yaşadığı Eski İncesu köyünde, barajdaki su seviyesinin düşmesiyle, eski evlerin temelleri ve bir kısmı su altında olan, 1959'da yapılmış caminin minaresi yeniden ortaya çıktı.

Havadan görüntülenen eski köy evlerinin temelleri ile boş arazinin ortasında kalan tek minare, ilginç görüntü oluşturdu.

DSİ Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Eskişehir'e içme ve sulama suyu sağlanan Porsuk Barajı'ndaki su seviyesi, mevsim normallerinin altında görülen yağışlar nedeniyle yüzde 33,4'e düştü.

Yetkililer, 2021'de baraja gelebilecek yağış akım değerleriyle beraber içme suyu anlamında herhangi sıkıntının yaşanmayacağının öngörüldüğünü kaydetti.

Mahalle sakini Naim Aktı (80), yağış miktarındaki düşüş ve suyun fazla kullanımından dolayı barajdaki su miktarının azalma gösterdiğini belirtti.