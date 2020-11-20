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Haberler Yaşam Haberleri Resimli Cuma mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, resimli, Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

Resimli ve sözleri: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, resimli, ! 2020 Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

Resimli ve sözleri burada! Müslüman âlemi için haftanın en özel günü olan Cuma gününe gelmenin mutluluğu ve coşkusu içerisindeyiz. Bu özel günde müminler, camilere giderek dualarını edecek, ibadetlerini yerine getirecekler. Yine bu özel günün anlam ve önemini paylaşmak isteyen müminler, sevdikleri ile paylaşacakları en güzel, anlamlı, resimli ve sözlü Cuma mesajları araştırması yapıyor. İşte 20 Kasım 2020 yeni, kısa, uzun, farklı ve ve sözleri görsellerini görüntüleyebilir; dualı ve ayetli olan resimleri de sevdiklerinize iletebilirsiniz. HAYIRLI CUMALAR…

Giriş Tarihi: 20.11.2020 08:39 Son Güncelleme: 20.11.2020 08:39 ABONE OL
Resimli Cuma mesajları: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, resimli, Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

Resimli ve sözleri ile sevdiklerinize HAYIRLI CUMALAR dileyin! İslam alemi için en özel günlerden biri olan, Cuma gününde, ibadetler yerine getiriliyor, camiler dolup taşıyor ve eller semaya açılarak dualar ediliyor. Bu özel günün anlam ve önemini sevdikleri ve din kardeşleri ile paylaşmak isteyen vatandaşlar, 'En güzel anlamlı ve sözleri' araştırmasını gerçekleştiriyor. 20 Kasım en güzel, anlamlı, resimli ve sözlü Cuma mesajlarını haberimizin içerisinden bulabilir, 'WhatsApp, Facebook, SMS, Instagram' gibi platformlardan sevdikleriniz ile paylaşabilirsiniz…

HAFTANIN EN GÜZEL ANLAMLI RESİMLİ VE SÖZLÜ CUMA MESAJLARI-SÖZLERİ (20 KASIM 2020)

Her hafta olduğu gibi, bu cuma için de anlamlı, yeni, kısa, öz ve resimli cuma mesajları ile sözleri arayanlar için en doğru adres yine sabah.com.tr!

İşte haftanın Cuma mesajları;

Resimli Cuma mesajları: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, resimli, Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

Resimli Cuma mesajları: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, resimli, Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı? O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun…

Rabbim nefsimize CELALİYLE, kalbimize CEMALİYLE, hayatımıza HİKMETİYLE, hatalarımıza RAHMETİYLE, mahşerde MUHAMMED'İYLE yardım etsin İnşallah. Hayırlı Cumalar

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

Resimli Cuma mesajları: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, resimli, Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

Resimli Cuma mesajları: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, resimli, Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Resimli Cuma mesajları: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, resimli, Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Resimli Cuma mesajları: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, resimli, Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle… Hayırlı cumalar.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun

Resimli Cuma mesajları: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, resimli, Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

Ülkece yaşadığımız sıkıntılardan bizi kurtar yarabbim! Hayırlı Cumalar

İstiyorsan Hakk'a varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylarda mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin. Cuma gününüzün güzel geçmesi dileğiyle...

Resimli Cuma mesajları: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, resimli, Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.

Resimli Cuma mesajları: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, resimli, Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

Yakınlık ne zamanla ne mekanla sınırlıdır… Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir… Aklımda yüreğimde ve duamdasınız… Cumanız mübarek olsun…

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Resimli Cuma mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, resimli, Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin
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