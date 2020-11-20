Restoranlar bugün açık mı? Sokağa çıkma yasağı öncesi kafeler ve restoranlar çalışıyor mu, ne zaman paket servis başlayacak?

Sokağa çıkma yasağı için artık sadece saatler kaldı. Yarın ilk kısıtlama saat 20:00'den itibaren uygulanacak. Ancak, başta 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olmak üzere kısıtlamaların bir kısmı bugünden itibaren başlıyor. Peki, restoranlar bugün saat kaçta kapanıyor, yasaklar ne zaman başlayacak? Bu başlık altında, kafe ve restoran çalışma saatleri ve restoranlar açık mı, kapalı mı sorularının yanıtı yer almaktadır. İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre restoranlar ve kafeler hakkında yapılan düzenlemeler...

RESTORANLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? RESTORAN ÇALIŞMA SAATLERİ

20 Kasım Cuma, yani bugünden itibaren, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ¬içme yerleri 10.00- 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel¬-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

İşte, genelgede yer alan tüm detaylar...