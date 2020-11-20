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'da eski eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

'nın Adapazarı ilçesinde, tartıştığı eski karısını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 16:52 ABONE OL
Sakarya'da eski eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Çukurahmediye Mahallesi'nde karşılaşan Y.Ö. ile boşandığı eşi T.B, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine T.B. eski eşi Y.Ö'yü bıçakla yaraladı. Haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri sevk edilirken, T.B, olay yerinden kaçtı.

112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ö'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli T.B, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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Sakarya'da eski eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
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