Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 20 öğrenciyi bisikletle ödüllendirdi

İHH İnsani Yardım Vakfı Sivas şubesi tarafından belirlenen başarılı 20 öğrenci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan İHH Sivas Şube Başkanı Efe Zileli, "Derslerinde başarılı olan 20 çalışkan öğrencimizin bisiklet isteğini başkanımıza ilettik. Başkanımız da öğrencileri kırmayarak onlara bisikletlerini hediye etti. Öğrencilerimiz ve aileleri adına sayın başkana teşekkür ediyorum" dedi.

ÖĞRENCİLERİMİZDEN TEK İSTEĞİMİZ BAŞARILARINA DEVAM ETMELERİ

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Öğrencilerimizin başarısı bizleri gururlandırıyor. Bizlere bu gururu yaşatan öğrencilerimizi bisikletle ödüllendirdik. Bu anlamda öğrencilerimizden beklentimiz başarılarına devam etmeleri. Gerek devletimiz gerekse de bizler onların okumaları kaliteli eğitim alabilmeleri için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da hazırız. Bu anlamda İHH insani Yardım vakfımıza da teşekkür ediyoruz. Yapmış olduğu hizmetlerle desteklerle el uzatılmadık kimse kalmıyor. Sosyal Belediyecilik anlayışı gereği bizlerde sizlerin yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz" dedi.

Daha sonra Belediye Başkanı Hilmi Bilgin başarılı öğrencilere bisikletlerini verdi.