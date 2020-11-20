Sokağa çıkma yasağı bugün var mı? Hafta sonu marketler açık olacak mı, corona virüs kısıtlamaları ne zaman başlıyor?

Özellikle restoranların ve kafelerin ne zamandan itibaren kapanacağı hakkında araştırmalar devam ediyor. İçişleri Bakanlığı kararına göre tüm yasaklar bu akşam 20:00'den itibaren uygulanacak. Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hafta sonu marketler açık mı? Ülkemizde corona virüs vaka sayılarının 4 bin bandını aşmasıyla birlikte yeni tedbirler de kaçınılmaz oldu. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının saatleri de belli oldu. Milyonlarca kişinin merak ettiği kısıtlamalar ne zaman başlıyor? İşte marketlerle ilgili alınan son dakika kararının ayrıntıları...

SON DAKİKA HABERİ: BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? HAFTA SONU MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı corona virüs genelgesine göre bugün sokağa çıkma yasağı söz konusu değil. Tüm Türkiye genelinde 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.