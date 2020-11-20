SON DAKİKA | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Yaşlılar saat kaçta kaç arası dışarıya çıkabilir, 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nasıl?

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SON DAKİKA | yasağı saat kaçta başlıyor? Yaşlılar saat kaçta kaç arası dışarıya çıkabilir, 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nasıl?

Ülkemizde koronavirüs vakalarında yaşanan artışla beraber yasağı son dakika haberi ile ilan edildi. Yasağın belirli saat aralıklarında olduğu bilinirken salgında risk grubu olarak gösterilen yaşlılar yayınlanan genelgeye göre; 3 saatlik bir zaman diliminde dışarı çıkabilecek. Peki, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; 65 nasıl, yaşlılar saat kaçla kaç arası dışarı çıkabilecek? İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri...

Giriş Tarihi: 20.11.2020 09:17 Son Güncelleme: 20.11.2020 09:34 ABONE OL
Son dakika 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: Yaşlılar saat kaçta kaç arası dışarıya çıkabilir, 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nasıl?

Son dakika haberi: yasağı saatleri geçtiğimiz gün yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından vatandaşların araştırma konusu haline geldi. Bilindiği üzere ülkemizde son dönemde artış gösteren koronavirüs vaka sayısının ardından yeni tedbir kararları alınmış ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından uygulamaya geçmişti. Peki, 65 nasıl? 65 yaş üstü yaşlılar saat kaçta dışarı çıkabilir? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili tüm detaylar ve son dakika haberinin detayları…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL? 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR SAAT KAÇTA DIŞARI ÇIKABİLİR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; koronavirüs salgınında yayılımı önlemek amacıyla belirli kısıtlamaların uygulamaya geçeceği bildirildi. Bu kapsamda 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı da belirli saatlerde gerçekleştirilecek. Vatandaşlar belirlenen 3 saatlik zaman diliminde gün içerisinde mecburi işlerini halletmek veya hava almak amaçlı olarak dışarıya çıkabilecek…

Son dakika 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: Yaşlılar saat kaçta kaç arası dışarıya çıkabilir, 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nasıl?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;

Son dakika 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: Yaşlılar saat kaçta kaç arası dışarıya çıkabilir, 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nasıl?

"Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak."

Son dakika 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: Yaşlılar saat kaçta kaç arası dışarıya çıkabilir, 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nasıl?

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SON DAKİKA | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Yaşlılar saat kaçta kaç arası dışarıya çıkabilir, 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nasıl?
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