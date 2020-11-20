SON DAKİKA | Bakan Koca iki müjde birden verdi! Aşı sözleşmesi ve 12 bin sağlık personeli alımı

TÜRKİYE'YE 1 MİLYON DOZ MÜJDESİ: Aşılarla ilgili irtibatımız devam ediyor. Pfizer'le ilgili aralık ayında olma ihtimali Sayın Uğur Hoca'nın söylemiyle çok zayıf görünüyor, en erken 15 Aralık'tan sonra ruhsat alınabilir. EMA ve FDA'ya müracaat edildiği ama ruhsatın aralıkta olmama ihtimalinin yüksek olduğu, olursa Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon, ocak ayından itibaren de tedricî, bir iki ay içinde değil, yıl içinde 25 milyona kadar olabilirliği şeklinde şu an görüşmelerimiz var. Diğer aşı içinse, Çin aşısı, orada aralık ayında en az 10 milyon gibi bir aşıyı alabilir olacağız, sayıyı artırmak istiyoruz.

"SÖZLEŞME 1-2 GÜNE HAZIR OLACAK"

Ocak ayında da en az bu kadar olacak. Sayı iki katına kadar çok rahat çıkabilir. Bununla ilgili de bir iki gün içerisinde sözleşme de imzalanır olacak. Biz, dünyada, erken dönemde, güvenebilir olduğumuz çıkan aşıyı vatandaşımıza önce kendimden başlamak üzere yapmak istiyoruz. Bunun için de yoğun çaba içinde olduğumuzdan emin olun. Aralık ayında başlayabilirliğimizin de çok yüksek olduğunu bilmiş olalım. Sayısını şimdiden çok söylemek istemiyorum ama 10 milyonlarla ifade edilen sayılar olduğundan emin olun.