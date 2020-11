SON DAKİKA | Bakan Koca iki müjde birden verdi! Aşı sözleşmesi ve 12 bin sağlık personeli alımı

5 HAFTADIR İNFLUENZA YOK: Biz normalde her yıl 42. haftadan başlarız, inflüenza sürveyansı yaparız, yani, 'oluyor mu, var mı, başladı mı?' diye. Şu an 47. haftadayız, yani 5 haftadır influenza yok. Bu olamaycağı anlamına gelmez ama 'yok' diyorum, 'tedirgin etmeyin insanları' demek istiyorum. Her yıl şu dönemde çocuk poliklinikleri üst solunum yolu enfeksiyonundan geçilmez. Şu an çocuk polikliniklerine gidin çok sakindir, en yoğun olan erişkin, dâhilî polikliniklerdir çünkü Kovid daha fazla; bu dönemin mevsimsel gribi artık Kovid.