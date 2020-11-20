SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme! O maganda için istenen ceza belli oldu...

BÖBREĞİNDEN BIÇAKLADI



Şüpheli Uysal'ın sendeleyerek yere düşen Aras'ın üzerine oturarak sırtından 2 sefer ve sağ baldıran 3 sefer bıçakladığı anlatılan fezlekede, etrafta kalabalığın oluşması üzerine durumu fırsat bilen Aras'ın sürünerek kendi aracının altına girmeye çalıştığı aktarıldı. Şüpheli Uysal'ın da bu sırada Aras'ı böbreğinden bıçakladığı, toplanan kalabalığın tepki göstermesi üzerine Uysal'ın Aras'ın aracına giderek bir şeyler karıştırdığı ve araç içerisindeki 30 bin lirayı, Aras'a ait nüfus cüzdanını aldığı belirtildi. Fezlekede Aras'ın telefonla kamera aldığı görüntülerin çözümlenmesine, şüphelinin ifadelerine de yer verildi.

4 AYRI SUÇTAN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ



Şüpheli Muhammet Enes Uysal'ın "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Hakaret", "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" ve "Silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından toplamda 14 yıl 9 ay 15 günden 36 yıl 4 aya cezalandırılması istenerek hazırlanan fezleke yetkisizlikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.



Ayrıca fezlekede şüpheli Uysal hakkında "Yağma" ve "Kamu görevini usulsüz üstlenme" suçlarından ayırma kararı verilerek, bu suçlar hakkında şüphelinin soruşturmasının devam ettiği vurgulandı.

NE OLMUŞTU



İstanbul'da çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal (20) seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı aracının önünü keserek 5 yerinden bıçaklayarak kaçmıştı. Bıçaklanan sürücünün kayda aldığı görüntülerde 'Polise versen ne olacak' diyerek de tehdit eden saldırgan 23 Ağustos'ta Avcılar'da yakalanmış ve çıkarıldığı adli makamlarca "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Kara araçlarını alıkoyma" suçlarından tutuklanmıştı.

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