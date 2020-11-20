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HABERİ! 20 yaş altı saatleri – 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi saatler arasında?

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Son dönemde salgında vakaların artması nedeniyle, belli başlı tedbirler tekrardan gündeme gelmişti. Hafta içi gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından ise alınan tedbirler açıklandı. Toplantının ardından açıklamalarında bulunan Başkan Erdoğan, ülke genelinde hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurdu. Sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylar ise İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer aldı. Buna göre, 20 yaş altı ne zaman, hangi gün sokağa çıkabilecek? İşte 20 yaş sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika detayları;

Giriş Tarihi: 20.11.2020 08:45 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri – 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi saatler arasında?

20 yaş altı saatleri! Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından Başkan Erdoğan açıklamalarında bulunmuş ve hafta sonu ülke genelinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıklamıştı. Bu noktada merak edilen hususlar arasında yer aldı. Konuya ilişkin detaylar İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer aldı. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri – 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi saatler arasında? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN? 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ!

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri gündemde yakın mercekten takip ediliyor. Corona virüsü salgınında en yüksek risk grupları arasında bulunan genç ve çocukların verilen kararla sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı.

İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler…

SON DAKİKA HABERİ! 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri – 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi saatler arasında?

20 yaş altı gelişmeleri gündemde yakın mercekten takip ediliyor. Corona virüsü salgınında en yüksek risk grupları arasında bulunan genç ve çocukların verilen kararla sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Günlerdir sorgulanan 20 yaş altı sokağa ne zaman çıkacak sorusu da yanıt buldu. Yeni koronavirüs önlem ve tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek." denildi.

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK, HANGİ GÜNLER?

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede," 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek." denildi.

SON DAKİKA HABERİ! 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri – 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi saatler arasında?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı , yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;

Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR? 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, 20 yaş altı sokağa sıkma yasağı ile ilgili,

"Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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SON DAKİKA HABERİ! 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri – 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi saatler arasında?
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