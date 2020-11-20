SON DAKİKA HABERİ! 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri – 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi saatler arasında?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri! Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından Başkan Erdoğan son dakika açıklamalarında bulunmuş ve hafta sonu ülke genelinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıklamıştı. Bu noktada merak edilen hususlar arasında 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri yer aldı. Konuya ilişkin detaylar İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer aldı. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri – 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi saatler arasında? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri gündemde yakın mercekten takip ediliyor. Corona virüsü salgınında en yüksek risk grupları arasında bulunan genç ve çocukların verilen kararla sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı.
İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler…
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri gündemde yakın mercekten takip ediliyor. Corona virüsü salgınında en yüksek risk grupları arasında bulunan genç ve çocukların verilen kararla sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Günlerdir sorgulanan 20 yaş altı sokağa ne zaman çıkacak sorusu da yanıt buldu. Yeni koronavirüs önlem ve tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek." denildi.
20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK, HANGİ GÜNLER?
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede," 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek." denildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;
Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR? 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, 20 yaş altı sokağa sıkma yasağı ile ilgili,
"Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.