SON DAKİKA HABERİ! 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri – 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi saatler arasında?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri! Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından Başkan Erdoğan son dakika açıklamalarında bulunmuş ve hafta sonu ülke genelinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıklamıştı. Bu noktada merak edilen hususlar arasında 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri yer aldı. Konuya ilişkin detaylar İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer aldı. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri – 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi saatler arasında? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN? 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ!

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri gündemde yakın mercekten takip ediliyor. Corona virüsü salgınında en yüksek risk grupları arasında bulunan genç ve çocukların verilen kararla sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı.

İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler…