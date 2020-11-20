Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi! Ağı çeken balıkçılar gözlerine inanamadı! Denizden tam 300 kilo ağırlığında heykel çıktı...

Son dakika haberi! Ağı çeken balıkçılar gözlerine inanamadı! Denizden tam 300 kilo ağırlığında heykel çıktı... Dün sabah denize açılan Bodrumlu balıkçılar, ağlarına takılan yüzlerce kiloluk ağırlığı ilk başta büyük bir balık sandılar ancak heyecana kapılıp güçlükle ağı çeken balıkçılar, karşılaştıkları manzara karşısında şok oldular. Çünkü, ağlarına takılan deniz canlısı değil, 300 kiloluk bir bronz heykeldi. Heykeli bulan balıkçılardan Hasan Önal, yaptığı açıklamada şaşkınlığını dile getirdi. Önal, "40 yıldır balıkçılık yapıyorum, böyle bir şeyle ilk defa karşılaştım. Çok şaşkınım" dedi. İşte son dakika haberinden kareler...

DHA Giriş Tarihi: 20.11.2020 09:34 Son Güncelleme: 20.11.2020 09:56 ABONE OL

Marmaris'e 70 kilometre mesafede bulunan Bozburun ile Selimiye mahalle sınırları açıklarında Bodrumlu balıkçılar, dün saat 06.00 sıralarında ağ attı.

Balıkçılar, 2,5 saat sonra 50 metre derinliğe attıkları ağlarını çekerken, bol balık tuttuklarını düşünüp, büyük heyecan yaşadı. Uzun uğraşlar sonucu çektikleri ağdan balık yerine bronz kadın heykeli çıkan balıkçılar, büyük şaşkınlık yaşadı. Heykeli teknelerine alan balıkçılar, durumu telsizle Sahil Güvenlik Marmaris İlçe Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

300 KİLO AĞIRLIĞINDA Devriye gezen Sahil Güvenlik hücum bot ekipleri balıkçı teknesinin bulunduğu Selimiye Mahallesi açıklarına geldi. Tekneye inen ekipler, heykelde inceleme yaptıktan sonra balıkçılara eşlik ederek Bozburun Mahallesi iskelesine geldi. Marmaris Müze Müdürlüğü'nden gelen ekipler, vinçle araca konulan bronz heykeli inceledi.

2 metre uzunluğunda, 300 kilo ağırlığındaki bronz heykel, tarihi değeri olup olmadığının tespiti, tarihi değeri varsa hangi döneme ait olduğunun belirlenmesi için Marmaris Müze Müdürlüğü'ne götürülüp, koruma altına alındı. Marmaris Müze Müdürlüğü yetkilileri, heykel ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerekli açıklamaların yapılacağını bildirdi.