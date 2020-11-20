Son dakika haberi: Akdeniz'i etkisi altına aldı! Aslan balığında 'kısmi felç' tehlikesi

Pasifik ve Hint Okyanusu'ndaki mercan kayalıklarında yaşayan Aslan balığı, Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla son yıllarda Doğu Akdeniz kıyılarında da yayıldı. Küçük balıkları ve yumurtalarını tüketen bu zehirli tür, deniz canlıların popülasyonunu etkilemeye başladı. Eti yenilebilen ve ekonomik değeri olan Aslan balığının en büyük zararı ise yüzgeçleri. 13 sırt yüzgeci ve 5 alt yüzgecinde zehir taşıyan Aslan balığıyla temas edenler kısmi felç tehlikesi yaşayabiliyor.

ASLAN BALIĞI, ELİNİ ISIRMIŞTI

Önceki günlerde Antalya Kemer'de sık sık dalış yapan ve bu dalışlara ait görüntüleri YouTube kanalında paylaşan dalgıç Çağdaş Özsarı, daha önce yine göçmen ve zehirli bir tür olan balon balığının elini ısırması nedeniyle bir süre sıcak su kaynatarak parmağına pansuman yaptıktan sonra acısı dinmeyince hastaneye gitti. Aslan balığını avladığı ve acı çektiği anları görüntüleyen Özsarı, "Çekimler sırasında yemek için vurduğum aslan balığının dikenlerini kesmek için tutarken parmağıma battı. Parmağım diğer parmağımın iki katına yakın şişti. Çekime devam edecekken acıdan dolayı duramadım ve hastaneye gitmek zorunda kaldım" dedi.