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SON DAKİKA HABERİ: Rus eşinden boşanmıştı... Arkadaşına tarlada kurşun yağdırdı!

Kan donduran olay 'de yaşandı. Bekir Erdem A. ile Rus eşi Ekatarina Efimova, şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmıştı. Bekir Erdem A., annelerinin yanında kalan çocuklarını kaçırıp bir aileye teslim etmiş, annelerinin ihbarı üzerine çocuklar bulunmuş ve Bekir Erdem A. ile çocukları teslim ettiği kişiler gözaltına alınmıştı. Son dakika haberine göre kendisini ihbar ettiğini düşündüğü arkadaşından intikam almak için arkadaşına tuzak kuran Bekir Erdem A., arkadaşı Hasan G.'yi ormanda kurşun yağmuruna tuttu.

İHA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 11:14 Son Güncelleme: 20.11.2020 11:26 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Rus eşinden boşanmıştı... Arkadaşına tarlada kurşun yağdırdı!

'de yaşayan Ekatarina Efimova (33) ve Bekir Erdem A. (36) çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2018 yılında boşanma süreci başlattı. Anne Efimova, Irmak Liona (6) ve Edgar (5) isimli çocuklarını yanına alıp Antalya'ya yerleşti. Annelerinin yanında kalan iki çocuğunu kaçıran baba Bekir Erdem A., çocuklarını Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli bir aileye teslim ederek ortadan kayboldu.

SON DAKİKA HABERİ: Rus eşinden boşanmıştı... Arkadaşına tarlada kurşun yağdırdı!

Rusya'ya dönmek zorunda kalan annenin başvurusu üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli babayı takibe aldı. 13 ay kayıp olarak aranan Irmak Liona ve Edgar, JASAT tarafından bulunarak anne Efimova'ya teslim edildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Suriyeli çift ve baba Bekir Erdem A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Rus eşinden boşanmıştı... Arkadaşına tarlada kurşun yağdırdı!

SORUMLU TUTTUĞU ARKADAŞINI TUZAĞA ÇEKTİ

Baba Bekir Erdem A., 2019 yılı Aralık ayında yaşanan olaydan 11 ay sonra kendisi ve çocuklarının yakalanmasından sorumlu tuttuğu arkadaşı Hasan G.'den intikam almak için hazırladığı planını uygulamaya koydu.

SON DAKİKA HABERİ: Rus eşinden boşanmıştı... Arkadaşına tarlada kurşun yağdırdı!

8 Kasım 2020 Pazar günü arkadaşı Gökhan S. ile buluşan Bekir Erdem A., Hasan G'yi arayarak "Ormanda ağaç keseceğim, odunları arabaya taşımam gerek" deyip yardım istedi. Hasan G. ile karşılaşınca "Çocuklarımı sen ihbar ettin" diyerek belindeki silaha sarılan Bekir Erdem A., arkadaşının ayakları ve karnına 6 el ateş ederek kayıplara karıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Rus eşinden boşanmıştı... Arkadaşına tarlada kurşun yağdırdı!

JASAT EKİPLERİ SUÇ MAKİNESİ BABA VE ARKADAŞINI YAKALADI

İhbar üzerine bölgeye gelen Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

SON DAKİKA HABERİ: Rus eşinden boşanmıştı... Arkadaşına tarlada kurşun yağdırdı!

Çalışmalar sonucunda daha önceki olayla bağlantılı olduğu öğrenilen baba Bekir Erdem A. ve arkadaşı Gökhan S.'nin kimlikleri tespit edildi. JASAT ekipleri, kent merkezinde bir adreste saklandıkları tespit edilerek şüphelileri yakalamak için sabaha karşı operasyon düzenledi.

SON DAKİKA HABERİ: Rus eşinden boşanmıştı... Arkadaşına tarlada kurşun yağdırdı!

Operasyon sonucunda yakalanan Bekir Erdem A. ve arkadaşı Gökhan S., jandarmadaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanan Bekir Erdem A'nın 23, arkadaşı Gökhan S'nin ise 12 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

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SON DAKİKA HABERİ: Rus eşinden boşanmıştı... Arkadaşına tarlada kurşun yağdırdı!
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