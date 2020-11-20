SON DAKİKA HABERİ: Rus eşinden boşanmıştı... Arkadaşına tarlada kurşun yağdırdı!

Rusya'ya dönmek zorunda kalan annenin başvurusu üzerine çalışma başlatan Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli babayı takibe aldı. 13 ay kayıp olarak aranan Irmak Liona ve Edgar, JASAT tarafından bulunarak anne Efimova'ya teslim edildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Suriyeli çift ve baba Bekir Erdem A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



