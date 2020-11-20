Son dakika haberi: Rus kadına dehşeti yaşatmıştı! Peşini bırakmıyor! Şimdi de...

"ÖZELLİKLE KAMERA AÇISININ DIŞINDA DURUYOR"

Dün bir kez daha avukatı Şafak Baysal ile Antalya Adliyesi'ne gelen Anna Orekhova, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. Orekhova, hakkında 30 Kasım'a kadar uzaklaştırma kararı olan Vehbi S.'nin kendisini takip edip, izlediğini bu nedenle korktuğunu söyledi. Vehbi S.'nin iki gün önce evinin tam karşısında, sokak ortasında durup 15 dakika boyunca kendisini izlediğini belirten Anna Orekhova, "Dün de öğle saatlerinde iş yerimin önüne gelerek yarım saat boyunca beni rahatsız edecek şekilde gözetledi. Özellikle kameranın olmadığı açılarda durdu. Buna iş yeri çalışanım da şahittir. Vehbi S.'den şikayetçiyim" dedi.