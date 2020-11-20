Son dakika haberi: Şehirler arası seyahat yasağı var mı? İstanbul'da seyahat yasağından kimler muaf olacak?

Hem dünyada hem de ülkemizde corona virüs vaka sayısındaki artışın ardından yeni tedbirler alındı. Sokağa çıkma yasağı ve kısıtlama kararlarıyla ilgili son dakika haberleri üst üste geliyor. İçişleri Bakanlığı hafta sonu seyahat yasağı hakkında genelge paylaştı. Bu bilgilere göre hangi saatler arasında şehirlerarası giriş çıkış yapılabilecek? Kimler seyahat yasağından muaf olacak?
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre şehirlerarası seyahat yasağı hafta sonu da yasak saatlerinde söz konusu. Sokağa çıkma yasağının olduğu saat 10:00 ile 20:00 saatleri dışında şehirler arası seyahat etmek yasak olacak. Bazı özel durumlar haricinde vatandaşlar, özel araçlarıyla da şehir dışına çıkamayacak. Peki kimler şehirler arası seyahat yasağından muaf olacak?
Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.
Ancak; Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Bakanlığımıza ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.