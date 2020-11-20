Son dakika haberi: Şehirler arası seyahat yasağı var mı? İstanbul'da seyahat yasağından kimler muaf olacak?

Hem dünyada hem de ülkemizde corona virüs vaka sayısındaki artışın ardından yeni tedbirler alındı. Sokağa çıkma yasağı ve kısıtlama kararlarıyla ilgili son dakika haberleri üst üste geliyor. İçişleri Bakanlığı hafta sonu seyahat yasağı hakkında genelge paylaştı. Bu bilgilere göre hangi saatler arasında şehirlerarası giriş çıkış yapılabilecek? Kimler seyahat yasağından muaf olacak?

SON DAKİKA HABERİ: ŞEHİRLERARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI? HAFTA SONU İLLER ARASI GİRİŞ ÇIKIŞ...

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre şehirlerarası seyahat yasağı hafta sonu da yasak saatlerinde söz konusu. Sokağa çıkma yasağının olduğu saat 10:00 ile 20:00 saatleri dışında şehirler arası seyahat etmek yasak olacak. Bazı özel durumlar haricinde vatandaşlar, özel araçlarıyla da şehir dışına çıkamayacak. Peki kimler şehirler arası seyahat yasağından muaf olacak?