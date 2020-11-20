Son dakika haberi: Şehirlerarası Seyahat yasağı izin belgesi nasıl alınır? Kimler seyahat izin belgesi alabilir, başvuru nasıl yapılır?

Gelen son dakika haberine göre; vatandaşların hafta sonu bazı mecburi durumlarda kendi özel araçları ile sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası seyahat izin belgesi talebiyle şehir değiştirebilecekleri bildirildi. Bu kapsamda başvurular Bakanlığa ait e-Başvuru sistemi veya ALO 199 hattı ile sağlanacak. Peki, Şehirler arası Seyahat yasağı izin belgesi nasıl alınır, kimler seyahat izin belgesi alabilir? İşte tüm detaylar…
Hafta sonu belirlenen saatler aralığında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması sürecine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Vatandaşlar kısıtlama saatlerinde bazı zaruri durumlarda seyahat izin belgesi başvurusu ile şehirler arası geçiş yapabilecek.
KİMLER SEYAHAT İZNİ ALABİLİR?
Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.
Ancak;
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen,
doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Bakanlığımıza ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.