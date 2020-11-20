Son Dakika Haberi: Sokağa çıkma yasağı ne zaman, bugün mü başlıyor? Yeni koronavirüs tedbirleri genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri

Son Dakika Haberi… Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri milyonlarca vatandaş tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından hafta içi alınan kararla ilgili genelge yayımlandı. Bilindiği üzere Kabine Toplantısının ardından, Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunmuş ve hafta sonu sokağa çıkma yasağının yurt genelinde uygulanacağını duyurmuştu. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Bu hafta sonundan itibaren geçerli olacak hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri…

SON DAKİKA HABERİ: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ BELLİ OLDU! 20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKIŞ SAATLERİ...

Son dakika haberine göre 20 Kasım Cuma saat 20:00'den itibaren ilan edilen kısıtlamalar başlayacak. Cumartesi 10:00'dan önce 20:00'dan sonra Pazar da yine 10:00'dan önce 20:00'den sonra 81 ilde sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

Peki, yasaklar nasıl işleyecek, kimler muaf olacak ve hangi işletmeler açık olacak? İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tüm merak edilenler...