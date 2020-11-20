SON DAKİKA HABERİ: Trafik kontrolünde hayatının şokunu yaşadı! Hem ceza yedi hem ehliyetine el konuldu...

"GİTMEDİĞİM YERDEN TRAFİK CEZASI YEMİŞİM"

Uzun zamandır Kahramanmaraş'a gitmediğini ve trafik cezası ile şoke olduğunu vurgulayan Gönen, "Ailem ile birlikte Çanakkale Şehitliğini ziyaret etmek için yola çıkmıştık. Biga'ya vardığımızda yol uygulamasında trafik kontrolünden geçtik. İlk denetlemede bir sorun yoktu, gerekli işlemleri yaptıktan sonra trafik ekipleri bize iyi yolculuklar diledi ve yolumuza devam ettik. Ardından 1- 2 kilometre gittik gitmedik arkamızda trafik otosu belirdi ve benden aracı sağa çekmemi istediler. Trafik ekipleri, bana arabadan inmemi, ehliyetimi ve kimliğimi tekrar geri vermem gerektiğini söyledi. Yapılan ikinci kimlik sorgulamasında, benim 8 Ağustos'ta Kahramanmaraş'ta alkollü araç kullandığım ve dur ikazına uymadığım gerekçesi ile cezai işlem uygulandığını, ehliyetime el konulduğunu ve şuanda da ehliyetsizlikten tekrar bir işlem uygulayacaklarını, aracımın da bağlanacağını söylediler. Uzun zamandır gitmediğim bir ilde trafik cezası yemiş olduğumu öğrenmem ile hayatımın şokunu yaşadım" dedi.

HUKUK MÜCADELESİNİ KAZANDI

Ehliyetine el konulması ve kesilen ceza nedeniyle mağdur olduğunu dile getiren Gönen, "Anlam veremediğim bu sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım istiyorum. Hem iki yıl ehliyetime el koydular hem de 6 bin TL civarı cezai işlem uyguladılar. Avukatım aracılığıyla ilgili yerlere başvurdum. Mağduriyetim umarım en yakın zamanda giderilir." ifadelerini kullandı. Gönen başlattıkları hukuk mücadelesini kazandıklarını belirterek, "Yaklaşık bir ay önce ehliyetim Çanakkale'de trafik denetimi sırasında alınmıştı. Avukatımla birlikte açtığım dava sonucunda ehliyetimi geri aldım. bu konuda herkesin dikkatli olmasını istiyorum." dedi.