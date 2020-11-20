Son Dakika Haberleri | Corona virüs vaka sayısında rekor artış devam ediyor! Test sonucu pozitif çıkma oranı yüzde 15'e yükseldi!

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 386 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 757 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 48 bin 265'e ulaştı. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 882 artışla 2 milyon 109 bin 170'e çıktı. Hastanelerde 4 bin 582'si yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 906 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1952 artışla 149 bin 521'e yükseldi. Hastanelerde bulunanların sayısı düşüyor. Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 15 oldu.

Öte yandan, Paris Belediye Başkan Yardımcısı Anne Souyris, yaptığı açıklamada, Ocak 2021'den itibaren Parislilerin yüzde 30-40'ına Kovid-19 aşısı vurdurmayı planladıklarını belirtti.

Öncelikle 65 yaş üstü ve riskli grupta yer alan kişilere aşı vurulacağını ifade eden Souyris, aşının gelecek ay hazır olması halinde Parislilere vurulacağını kaydetti.

İgiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 20 bin 252 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 473 bin 508'e yükseldi.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 20 bin 252 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 1 milyon 473 bin 508'e ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 511 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 54 bin 286'ya yükseldi.

KORONA VİRÜS AŞISI ONAY BEKLİYOR

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, önümüzdeki aydan itibaren İngiltere'de Covid-19 aşılarının kullanımının başlayacağını duyurdu. Hancock, ABD ilaç şirketi Pfizer ve Alman ilaç şirketi Biontech'in geliştirdiği Covid-19 aşısının Birleşik Krallık'ta kullanım iznine uygunluğunun değerlendirilmesi için hükümetin İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'na (MHRA) resmi olarak talepte bulunduğunu belirtti. Bakan Hancock, aşının onaylandığı takdirde Birleşik Krallık'ta Aralık ayında kullanılacağını belirterek, en çok risk altında olan gruplara öncelik tanınacağını açıkladı. Hancock, Covid-19 aşısının mevcut Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tesisleri içindeki aşılama merkezlerinde yapılacağını, ülkedeki pek çok pratisyen hekimin aşılama programına destek olacağını aktardı.

Bakan Hancock, onaylanması beklenen Covid-19 aşısını "ileriye doğru başka bir adım" olarak nitelendirirken, NHS'de uygulanacak olan aşının İngiltere genelinde ihtiyaca göre ücretsiz olacağını belirtti.

GRİP AŞISI ÜCRETSİZ YAPILACAK

Bakan Hancock, İngiltere'de 1 Aralık'tan itibaren 50 yaşın üzerindeki kişiler için grip aşısının ücretsiz yapılacağını açıkladı. Hancock, grip ve aynı anda Covid-19 'a yakalamanın çok tehlikeli olduğunu belirterek, insanların grip aşısı olmasının her zamankinden daha önemli olduğunu ifade etti.