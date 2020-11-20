Son dakika: Maskesiz gezen kadın işlem yapan polislere tepki gösterdi

'BENİM CANIMI SIKMASINLAR POLİSMİŞ, NE BUNLAR YA'



Gerginliğin artması ile kimlik ibrazında bulunmayan kadın, polise ekiplerinin terbiyesizlik yaptığını iddia ederek "Ne yapacaksın tutuklayacak mısınız beni, hadi tutuklayın" şeklinde bağırmaya başladı. Polisin uyarması üzerine tepkisini sürdürmeye devam eden kadın, "Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya, ne sanıyorlar bunlar kendini" diye konuştu.