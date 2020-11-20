Corona virüs vaka sayısındaki artışın ardından Türkiye genelinde belirli saatlerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi. Milyonlarca vatandaş hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerini ve hangi gün başladığını araştırmaya başladı. Özellikle gençler, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman, saat kaçta başladığını merak ediyor. Peki, İçişleri Bakanlığı son genelgesine göre sokağa çıkma yasağı hangi gün saat kaçta başlıyor, bugün yasak var mı? İşte, hem yaş grupları için, hem de genel hafta sonu sokağa çıkma yasağı için belirlenen saatler ve başlayacağı gün...

SON DAKİKA: İŞTE, 20:00 İTİBARİYLE BAŞLAYAN YASAKLAR

20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması saat 20:00 itibariyle başladı. 20 yaş altı gençler, bugünden itibaren sadece genelgede belirtilen saatlerde sokağa çıkabilecek.

Kafe ve restoranlar için getirilen kısıtlama da bugün 20:00 itibariyle başlayan yasaklar arasında yer alıyor. Restoranlar, bu saatten itibaren paket servis ile hizmet verecek. Lokantalar, kafe ve pastaneler de artık pakete servise döndü. AVM, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak. Sinemalar yıl sonuna kadar, kahvehane, kıraathane, çay bahçeleri, internet kafe ve halı sahalar ikinci bir karara kadar kapalı olacak

BUGÜN SAAT 8'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLIYOR MU?

Birçok vatandaş, 'sokağa çıkma yasağı hangi gün başlıyor, bugün sokağa çıkma yasağı var mı' sorularının yanıtını araştırıyordu. Peki, bugün saat 20:00'de sokağa çıkma yasağı başlıyor mu? Hayır, sokağa çıkma kısıtlaması bugün başlamıyor. Yarın, yani Cumartesi akşamı saat 20:00 itibariyle kısıtlama 81 ilde başlayacak.

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İşte, tedbir ve kısıtlamalar ile ilgili tüm merak edilenler ve yaş grupları ve işletmelere göre saat saat yasaklar...