Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Suçüstü yakalanan definecilerin kimliği şoke etti!

Suçüstü yakalanan definecilerin kimliği şoke etti!

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, aralarında emekli uzman çavuş, polis ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, cihazla define araştırması yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 09:04 Son Güncelleme: 20.11.2020 09:12 ABONE OL
Suçüstü yakalanan definecilerin kimliği şoke etti!

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gökler Beldesi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gediz'in Uğurluca köyü Örencik 1'inci Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda bazı kişilerin cihazla define aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, dün saat 15.00'te bölgeye jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda, emekli uzman çavuş M.D., polis memuru B.E. ve Ziraat Fakültesi'nde öğretim görevlisi M.D. ile M.Ç., Y.S., K.K., C.T., F.G., C.B. ve T.B., cihazla define araştırması yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 1 laptop, 1 yeraltı sinyal cihazı, 3 define arama çubuğu, 1 kamera, 3 telsiz, 2 telsiz şarj aleti, 1 tarihi haritaların ve bilgilerin bulunduğu ansiklopedi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Mersin Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın yaptığı vahşetin detayları ortaya çıktı

ARKADAŞINA GÖNDER
Suçüstü yakalanan definecilerin kimliği şoke etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA