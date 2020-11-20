Sulama havuzunda 2 kişi boğuldu

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde elma bahçesinde çalışan Suriye uyruklu Muhammed İshayman (17), molada yemek yediği sırada sulama havuzuna düştü. Ağabeyi Ali İshayman (19) ve Osman Kardaş (31) da Muhammed'i kurtarmak için havuza atladı. Muhammed'i sudan çıkaran ağabey ve Osman Kardaş havuzun içinde gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan arama sonucu akşam saatlerinde Ali İshayman ve Osman Kardaş'ın cansız bedenleri havuzdan çıkartıldı.