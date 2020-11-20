Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 19 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

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AÇIKLANDI! ile ve BURADA!

, her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri (MPİ) ve ortaklığında bünyesinde yer alan MP TV canlı çekilişiyle belli oluyor. Bugün (19 Kasım 2020 Perşembe) yapılacak MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler şanslı numaraları doğru tahmin etmek ve 13 Milyon TL’yi aşan sahibi olmak isteyerek kazandıran numaralara ilişkin MPİ açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altında MPİ 19 Kasım Süper Loto sonuçları ile detaylarına erişebilir ve günün şanslı numaralarıyla büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 20.11.2020 02:18 Son Güncelleme: 20.11.2020 07:56 ABONE OL
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 19 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

(MPİ) ve arasında yapılan ortaklıkla tamamen yenilenen ve üzerinde yer alan MP TV canlı yayınında haftanın 3 günü (Salı, Perşembe, Pazar) şanslı numaralarla dağıtımı yapılan MPİ , şans oyunu severler için 19 Kasım 2020 Perşembe günü canlı çekilişle açıklandı. 13 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyenin, kazandıran numaraları doğru tahmin ederek sahibi olmak isteyerek, şanslı numaraları öğrenmek isteyen şans oyunu severler MPİ açıklandı mı? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. Bu başlık altında "19 Kasım MPİ Süper Loto sonuçları" ile MPİ hızlı bilet sorgulama motoruna erişerek, biletinizle büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

SÜPER LOTO SONUÇLARI (19 KASIM 2020 PERŞEMBE)

Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) ortaklığında Milli Piyango Online - MP TV canlı çekilişiyle MPİ 19 Kasım Süper Loto sonuçları ile detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 19 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 19 Kasım Süper Loto sonuçları: 55 - 53 - 54 - 6 - 10 - 29

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;


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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 19 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 19 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

MİLLİ PİYANGO 19 KASIM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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