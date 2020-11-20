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'da karantinadan kaçan , bilet almak isteyince yakalandı

'ın Çerkezköy ilçesinde koronavirüs testleri pozitif çıkan ve evlerinde karantinaya alınan Suriyeli S.A. ve eşi, 'a gitmek için otogara geldi. Ellerindeki koduyla bilet alırken kodları uyarı verdi. Otogardan ayrılmaya çalışan çifte görevliler engel oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 19:05 ABONE OL
Tekirdağ'da karantinadan kaçan Suriyeli aile, bilet almak isteyince yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli S.A. ile eşi C.A.'nın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Evlerinde 2 çocuklarıyla birlikte 14 gün karantinaya alınan aile, otobüsle İstanbul'a gitmek için otogara gitti. Karantina kurallarını ihlal eden aile, bir firmanın yazıhanesinden bilet almak istedi.

GÖREVLİLER ENGEL OLDU

Görevli, kendisine verilen HES kodu üzerinden yaptığı sorgulamada, çiftin koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu ve karantinada bulunması gerektiğini öğrendi. Durum polise bildirildi. Bu sırada çocuklarını da yanlarına alarak, otogardan ayrılmaya çalışan çifte görevliler engel oldu.

PARA CEZASI UYGULANDI

İhbar üzerine otogara gelen polis ve sağlık ekipleri, S.A., C.A. ve 2 çocuğunu hiç kimseyle temas etmeyecek bir bölüme aldı. Suriyeli karı-kocaya koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başına 3 bin 182'şer lira para cezası uygulandı. Suriyeli aile, daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çorlu Kredi ve Yurtlar Kurumu'na götürüldü.

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Tekirdağ'da karantinadan kaçan Suriyeli aile, bilet almak isteyince yakalandı
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