Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi oy birliği ile onaylandı

Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen toplantıda öncelikle ilçe belediyelerinin 2021 yılı bütçe müzakerelerine geçildi. Müzakerelerin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından meclis üyelerinin onayına sunulan ilçe belediyelerinin bütçeleri, oy birliği ile onaylandı.

Büyükşehir Belediyesinin 2021 mali yılı bütçe müzakeresi öncesi bilgilendirmede bulunan Başkan Zorluoğlu, "2021 yılı mali yılı gider bütçemiz 1 milyar 40 milyon TL. Bu tutarın 740 milyon lirası gelir bütçesinden, yaklaşık 300 milyon lirası borçlanma ile karşılanacak. Böylece 2021 yılı bütçemiz 2020 bütçesine göre yüzde 26,37 oranında artmış oluyor. Ancak yatırımlar itibarıyla baktığımızda, yatırımların bütçeye oranı geçen yıla göre yüzde kırk oranında artmış durumdadır. Yani geçen yıldan yüzde 40 daha fazla bir yatırım bütçemiz, 2021 yılı içerisinde olacak inşallah. 2020 yılı bütçemizin gerçekleşme durumuna baktığımızda, gerek gelir gerek gider bütçesinin yüzde 80 civarında gerçekleşeceğini düşünüyoruz. 10'uncu ay rakamlarına bakıldığında yüzde 80 bir gerçekleşme olduğunu görüyoruz. Bu esasında pandeminin yoğun yaşandığı bir yılda iyi bir bütçe uygulaması oldu. Bu manada Meclisimiz geçen yıl bütçeyi doğru tahmin etti ve uygulaması da Meclisimizin kabul ettiği şekilde gerçekleşmiş oldu" dedi.

Bütçelerin kabul edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, "Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olarak oy birliği ile kabul edilen 2021 yılı bütçemizin şehrimize ve 18 ilçemizin tamamına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizleri temin ediyorum ki bu bütçenin her bir kuruşu her bir lirası, Trabzon'da insanlarımızın daha konforlu ve rahat bir şehirde yaşaması için kullanılacaktır. Şeffaf bir şekilde, her an denetlenebilir bir anlayışla ve sorduğunuz her soruya da cevap verecek rahatlıkla bütçemizi kullanacağız. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin oy birliği ile onaylanan 2021 mali yılı gider bütçeleri şu şekilde oluştu:

Büyükşehir Belediyesi 1 milyar 40 milyon TL; Akçaabat Belediyesi 135 milyon TL; Araklı Belediyesi 30 milyon TL; Arsin Belediyesi 34 milyon 152 bin 675 TL; Beşikdüzü Belediyesi 23 milyon 250 bin TL; Çarşıbaşı Belediyesi 16 milyon 870 bin TL; Çaykara Belediyesi 24 milyon 206 bin TL; Dernekpazarı Belediyesi 4 milyon 700 bin TL; Düzköy Belediyesi 19 milyon 900 bin TL; Hayrat Belediyesi 8 milyon 437 bin 500 TL; Köprübaşı Belediyesi 7 milyon TL; Maçka Belediyesi 33 milyon 500 bin TL; Of Belediyesi 34 milyon TL; Ortahisar Belediyesi 242 milyon 600 bin TL; Sürmene Belediyesi 29 milyon TL; Şalpazarı Belediyesi 19 milyon 688 bin 350 TL; Tonya Belediyesi 14 milyon 477 bin 500 TL; Vakfıkebir Belediyesi 30 milyon 18 bin 477 TL ve Yomra Belediyesi 40 milyon 250 bin TL."