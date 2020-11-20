Uyuşturucu çetesine şok baskın

İSTANBUL İl Jandarma Ekipleri uyuşturucu çetesini düzenlediği operasyonla çökertti. Jandarma, 'Kral' lakaplı uyuşturucu çetesi lideri E.S. ve çetesinin yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeleri İstanbul'a getirdikleri ve piyasaya dağıtacağı bilgisine ulaştı. Bir ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği 'Vadi'yle birlikte yapılan operasyonlarda çetenin kullandığı Kartal ve Pendik'teki evlerde bir Kalaşnikof tüfek ile bu tüfeğe ait çok sayıda mermi, 17 kg kokain, 47 kg marihuana, 89 bin ecstasy hap, bin 500 adet 'fişek' diye tabir edilen marihuana, bir profesyonel pres makinesi ele geçirildi.Uyuşturucunun 15 milyon lira değerinde olduğu belirtildi. Organize suç örgütünün lideri E.S ile birlikte örgüt üyeleri K.O., D.M., A.M. ve T.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.